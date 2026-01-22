Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un' accetta poi prende un coltello e si toglie la vita Sangue attorno all' intera abitazione

A Latisana, nelle ultime ore, si è verificato un tragico episodio familiare: Luigi Codotti, 80 anni, avrebbe ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, con un'accetta, poi si è suicidato con un coltello. La scena si è svolta all’interno dell’abitazione, con tracce di sangue visibili nell’ambiente. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia.

LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. L’allarme è scattato nel corso della giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, quando sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le vittime sono Luigi Codotti detto Gigi e la moglie Luigia Rossi La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito mortalmente la compagna e, subito dopo, si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

