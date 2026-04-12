La Promessa anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2026 | Eugenia si suicida durante il battesimo di Andres e Rafaela

Nella prossima settimana, tra il 13 e il 19 aprile 2026, si assisterà a un evento drammatico nella soap opera La Promessa. Durante il battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, figli di Adriano e Catalina, Eugenia si toglierà la vita. La scena si svolgerà in modo improvviso e sconvolgente, lasciando i presenti senza parole. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e dinamiche familiari complesse.

© US Mediaset Tragedia a La Promessa nel corso del battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, i figli di Adriano e Catalina. Distrutta dal fatto che i Lujan le abbiano proibito di assistere alla cerimonia, Eugenia perde definitivamente il lume della ragione e si presenta alla funzione con una pistola, con la quale ferisce per errore Adriano. Con in braccio Andres, la Ezquerdo sale dunque su un’altissima torre e, nonostante gli sforzi del figlio Curro di farla ragionare, alla fine si butta dalla stessa, perdendo poco dopo la vita. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2026: Eugenia si suicida durante il battesimo di Andres e Rafaela La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 aprile 2026: Eugenia sempre più confusa, Lorenzo vuol farla impazzire?Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa.