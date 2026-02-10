10 ragazzi autistici alla Roma-Ostia 2026 | è un momento storico per lo sport inclusivo

Dieci ragazzi autistici parteciperanno alla Roma-Ostia 2026, un evento che segna una svolta importante per lo sport inclusivo. Il progetto Filippide porta in gara giovani con bisogni speciali, dimostrando che lo sport può davvero unire e abbattere le barriere. La corsa si svolgerà il 1 marzo e rappresenta un passo avanti verso una maggiore apertura e partecipazione di tutti.

Roma – Il Progetto Filippide sarà al via della 51ª edizione della Roma Ostia Half Marathon, in programma il prossimo 1 marzo, con una partecipazione destinata a segnare un momento storico per lo sport inclusivo. Per la prima volta, infatti, il Progetto Filippide si presenterà alla partenza con una squadra composta da 10 atleti con autismo di grado grave e gravissimo, ognuno dei quali sarà accompagnato dal proprio operatore sportivo lungo l’intero percorso dei 21,097 chilometri. È la prima volta in assoluto che un numero così elevato di persone con autismo prende parte insieme a una mezza maratona agonistica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

