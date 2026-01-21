LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 32-29 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Carsen Edwards soprannaturale nel 1° quarto quindici punti!

Segui la diretta della partita tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, valida per l'Eurolega 2026. In questa partita, Carsen Edwards ha brillato nel primo quarto con quindici punti, contribuendo a mantenere la squadra italiana in vantaggio. Aggiorna costantemente la cronaca per non perdere gli sviluppi di un incontro equilibrato e ricco di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Blocco irregolare Bacot. Palla persa Hackett. Palla recuperata Diouf! TORNA EDWARDS! 32-29 Gioco da tre punti anche per Horton Tucker. 32-26 Gioco da tre punti Jallow. 29-26 Due su due Morgan. Due liberi anche per Morgan! 27-26 Splendida scampagnata al ferro per De Colo. 27-24 Due su tre, come prima, per uno dei migliori tiratori dell'Eurolega. Fallo folle di Horton Tucker, tre liberi per Alston!!! 25-24 Rimbalzo d'attacco Bacot e due punti. Sbaglia da tre Morgan. Si siede Edwards dopo aver giocato tutti e dieci i minuti. INIZIO SECONDO QUARTO! Quindici per Edwards, ma dodici anche per Horton Tucker.

