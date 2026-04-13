Basket a Vazia | il mistero del campo chiuso con catena e lucchetto

Lo scorso sabato 11 aprile, il campo da basket situato nel parco Emiliano Granati a Vazia è stato chiuso con catena e lucchetto, impedendo l’accesso agli utenti. L’area sportiva, normalmente aperta al pubblico, si trovava improvvisamente inaccessibile a causa di questa gestione irregolare. La situazione ha suscitato curiosità tra gli sportivi e gli abitanti della zona, che si sono trovati impossibilitati a utilizzare il campo.

Un episodio di gestione irregolare ha colpito il campo da basket del parco Emiliano Granati a Vazia lo scorso sabato 11 aprile, quando l'accesso all'area sportiva è stato improvvisamente precluso tramite l'applicazione di catena e lucchetto sul cancello d'ingresso. La segnalazione, emersa tra i frequentatori abituali del comprensorio verde, descrive una situazione di incertezza che ha interrotto le consuete attività pomeridiane dei giovani della zona. Il valore sociale di uno spazio curato dalla .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket a Vazia: il mistero del campo chiuso con catena e lucchetto Leggi anche: Effetto Crans-Montana, chiuso il Dkr di via Merano: “Discoteca abusiva con 250 persone e uscita di sicurezza col lucchetto” Monza, il "mistero" del negozio chiuso in centroIl consiglio (almeno per il momento) da parte del personale è quello di rivolgersi per gli eventuali acquisti al centro commerciale Carosello di...