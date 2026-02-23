Monza il mistero del negozio chiuso in centro

Il negozio chiuso nel centro di Monza si deve a problemi di gestione, secondo quanto riferiscono i dipendenti. La decisione di chiudere temporaneamente arriva dopo una serie di difficoltà legate al personale e alle forniture. I clienti che volevano visitarlo devono ora rivolgersi al centro commerciale Carosello di Carugate, l’unico punto di riferimento attualmente attivo. La chiusura ha lasciato molti senza alternative immediate nella zona.

Il consiglio (almeno per il momento) da parte del personale è quello di rivolgersi per gli eventuali acquisti al centro commerciale Carosello di Carugate. Perché a quanto pare il negozio risulterebbe chiuso. E infatti, passandoci davanti in via Vittorio Emanuele, si notano una vetrina con un cartello che richiama i saldi, l'altra dove svettano dei manichini svestiti, e gli scaffali all'interno completamente vuoti. Si parla dello storico e famoso negozio Timberland, lo store che per tanti anni ha vestito migliaia di monzesi e che ormai sembrerebbe essere definitivamente avviato alla chiusura.

Vendeva orologi di lusso senza licenza, chiuso negozio in centroLa polizia ha chiuso un negozio in centro a Bologna perché vendeva orologi di lusso senza averne l’autorizzazione.

Il mistero del cinema Settebello. Chiuso da mesi, il futuro è a rischio. Zanni: "Noi lavoriamo per riaprirlo"Il cinema Settebello, situato in via Roma, è rimasto chiuso da oltre sette mesi, lasciando incerto il suo futuro.

