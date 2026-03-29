Effetto Crans-Montana chiuso il Dkr di via Merano | Discoteca abusiva con 250 persone e uscita di sicurezza col lucchetto

Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, alle ore 2.10, i carabinieri dell’Annonaria sono intervenuti presso il locale Dkr di via Merano 18. L’intervento è stato avviato a seguito di segnalazioni dei residenti riguardo a una presenza di persone all’interno del locale. Durante il controllo, è stato riscontrato che si trattava di una discoteca senza autorizzazioni, con circa 250 persone presenti e un’uscita di sicurezza chiusa con un lucchetto.

Milano, 29 marzo 2026 – Ore 2.10 del 21 febbraio, i ghisa dell’Annonaria entrano al Dkr di via Merano 18 per un controllo innescato dalle continue lamentele dei residenti. C’è musica ad alto volume in piena notte per l’evento “Monella Vagabonda Olympic Closing Party”. Gli agenti del comandante Gianluca Mirabelli notano che all’ingresso ci sono gli addetti alla sorveglianza che visionano i biglietti per la serata, acquistabili a 16,95 euro. All’interno, ci sono circa 250 persone che stanno ballando i brani selezionati da un dj “attraverso un impianto professionale costituito da due casse acustiche sospese fissate al soffitto tramite una catena e cavi di collegamento”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Effetto Crans-Montana, chiuso il Dkr di via Merano: “Discoteca abusiva con 250 persone e uscita di sicurezza col lucchetto” Articoli correlati “Uscite di sicurezza bloccate e 250 a ballare”: chiuso il DkR Milano, i titolari annunciano manifestazioneIl DkR Milano di via Merano è stato chiuso ieri con un decreto d'urgenza della Procura per violazioni in materia di sicurezza. Leggi anche: Effetto Crans-Montana, sigilli alla storica discoteca Piper di Roma Contenuti e approfondimenti su Effetto Crans Montana chiuso il Dkr di... Temi più discussi: Effetto Crans-Montana, chiuso il Dkr di via Merano: Discoteca abusiva con 250 persone e uscita di sicurezza col lucchetto; Ma la porta di servizio del Constellation è stata chiusa pochi secondi prima che scoppiasse l'incendio?; Musica oltre la mezzanotte stretta sui controlli a Bari | chiuso un locale è il quarto dall?inizio dell?anno; Il post dopo la perquisizione in hotel a Roma | L' Italia ormai è un regime La questura | Controlli di routine. Effetto Crans-Montana nel Veneziano: sospeso un circolo privato, ecco perchéDiscoteca sospesa a Caposile per gravi carenze di sicurezza. Controlli intensificati nel Veneziano dopo Crans Montana. nordest24.it Crans Montana: spunta il video inedito di chi ha chiuso la porta poco prima della strageUn dossier da 3.500 pagine scuote la difesa dei Moretti, proprietari del locale Constellacion, andato a fuoco la notte di Capodanno ... panorama.it Effetto Crans-Montana nel Veneziano: sospesa una discoteca, ecco perché --> https://www.nordest24.it/caposile-discoteca-after-sospesa-sicurezza-venezia-controlli facebook