Il CUS Pisa affronta in trasferta il Castelfranco in un incontro decisivo per la permanenza in Divisione Regionale 1. La squadra arriva da una vittoria importante contro una formazione di alta classifica, dopo aver subito due sconfitte consecutive contro Monsummano e Sky Walkers Lucca. La partita rappresenta un derby-salvezza che potrebbe influenzare la classifica finale e le sorti della stagione per entrambe le squadre.

Pisa, 9 aprile 2026 – La vittoria convincente sulla quotata Valdicornia, dopo una serie negativa di due sconfitte consecutive, con Monsummano e Sky Walkers Lucca, ha rilanciato non poco le chance di salvezza del Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 1. A due giornate dalla conclusione della regular season, il quintetto di Luca Martini non è ancora a posto, ma è in lotta per evitare la penultima posizione (l’ultima è dei già spacciati Carrara Legends), sinonimo di retrocessione, con Vela Viareggio, Castelfranco Frogs e Pontedera.. IL CALENDARIO – La classifica vede a quota 20 CUS Pisa, in vantaggio nella classifica avulsa, Castelfranco Frogs e Pontedera; staccato a quota 18 Vela Viareggio, temuto dagli universitari perché avanti negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket il CUS Pisa gioca a Castelfranco, in un derby-salvezza per la permanenza in DR1

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Tra le tante proposte per rilanciare la Nazionale c’è anche quella di obbligare i club ad utilizzare i talenti italiani ma l’esempio del basket, che ha preso una strada simile, ci dice che le cose non sarebbero così semplici. x.com