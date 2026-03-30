Basket il CUS Pisa supera Valdicornia e fa un altro passo verso la permanenza in DR1

Il Cosmocare CUS Pisa ha vinto l'incontro contro Studio Arcadia Valdicornia, una delle squadre più alte in classifica del campionato di Divisione Regionale 1. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al team pisano, che così ha rafforzato la propria posizione nella zona di classifica. La sfida si è svolta il 30 marzo 2026, in un match che ha visto i padroni di casa prevalere sugli avversari.

Pisa, 30 marzo 2026 – Torna al successo il Cosmocare CUS Pisa, che supera nettamente la terza della classe, Studio Arcadia Valdicornia, mantenendosi così in piena lotta per la salvezza, nel campionato di Divisione Regionale 1. A due giornate dalla fine della regular season, i ragazzi di Luca Martini mantengono infatti a due punti Vela Viareggio, che ha vinto, e raggiungono a quota 20 Castelfranco Frogs e Pontedera, entrambe sconfitte, scavalcandole nella classifica avulsa. Smaltite le tossine, fisiche e psicologiche, delle disarmanti sconfitte con Monsummano e Lucca Sky Walkers, gli universitari, che hanno ritrovato lo smalto delle altre sette vittorie della gestione Martini, affrontano ora, dopo le festività pasquali, Castefranco e Invictus Livorno, con la ragionevole certezza che un successo potrebbe bastare per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa supera Valdicornia e fa un altro passo verso la permanenza in DR1 Articoli correlati Basket, il CUS Pisa inizia con Valdicornia il trittico decisivo per la permanenza in DR1Pisa, 26 marzo 2026 – La seconda sconfitta consecutiva, sul campo degli Sky Walkers Lucca, del Cosmocare CUS Pisa, che in tre giorni ha sciupato... Basket, il CUS Pisa supera Carrara Legends e agguanta la zona salvezza in DR1Pisa, 9 marzo 2026 – Quinta vittoria consecutiva, sesta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che supera in casa Carrara Legends,... Approfondimenti e contenuti su Basket il CUS Pisa supera Valdicornia e... Temi più discussi: Calcio a 5/Futsal: il Cus Pisa vince il derby all'ultimo respiro!; Canottaggio: l’otto del Cus Pisa vola alla Budapest Cup Regatta; Basket, torna sulla terra il CUS Pisa, travolto in casa dal Monsummano, in DR1; Basket il CUS Pisa inizia con Valdicornia il trittico decisivo per la permanenza in DR1. Basket, il CUS Pisa inizia con Valdicornia il trittico decisivo per la permanenza in DR1Gli universitari, ripiombati con due sconfitte consecutive nuovamente nella lotta per non retrocedere, devono ritrovare l’equilibrio e la serenità dei due mesi precedenti ... msn.com Basket, nuova pesante sconfitta del CUS Pisa a Lucca, con Sky Walkers, in DR1Gli universitari ripiombano nuovamente nella lotta per non retrocedere, che sembrava definitivamente abbandonata domenica scorsa ... msn.com Basket. Rimini, l'NTS Informatica fa 14 su 14: Sassari battuta e primato blindato - facebook.com facebook La BCC Derthona fa la storia e raggiunge per la prima volta la finale dei playoff femminili di basket x.com