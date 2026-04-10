Gasperini contro il mercato della Roma | quasi 250 milioni spesi in due anni e pochi titolari

Nella giornata di oggi, la Roma si prepara ad affrontare il Pisa nella 32esima partita di campionato. Nel frattempo, al centro dell'attenzione ci sono le operazioni di mercato del club, che negli ultimi due anni ha investito circa 250 milioni di euro. La riflessione riguarda soprattutto la formazione, con pochi titolari tra le scelte di formazione e molte operazioni di acquisto recenti.

La Roma questa sera ospiterà il Pisa per la 32esima giornata di Serie A, ma a tenere banco a Trigoria è il punto sul mercato. Infatti, nella vigilia del match contro i nerazzurri toscani, Gasperini ha nuovamente criticato la campagna trasferimenti del club. L’ennesimo attacco, non poco velato. 🔗 Leggi su Romatoday.it Il mercato rivoluziona l'attacco della Roma: chi sono i nuovi titolari di Gasperini?La sessione invernale del calciomercato ha rivoluzionato il parco attaccanti della Roma. Roma, Sentenza Gasperini: “30 Acquisti e Solo 5 Titolari”. Dossier Fallimento MercatoGian Piero Gasperini demolisce la politica di gestione del parco giocatori della Roma, puntando l’indice contro un turnover di mercato ipertrofico... Temi più discussi: Roma, con Gasperini non è cambiato niente. Tensioni, errori di mercato: così la squadra resta fragile e piena di dubbi; Gasperini: La proprietà non mi ha chiesto la Champions. Mercato? C’è bisogno di altri target; Gasperini: Prima vogliamo la Champions, poi rinforzi mirati. Serve gente tipo Malen, Wesley...; La lista della spesa di Gasperini: sei rinforzi per il mercato della Roma. Gasperini sul mercato: Di 30 acquisti ne giocano 5. Non do colpe a nessuno, ma servono altri targetIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini ha detto la sua anche sulle strategie di mercato. tuttomercatoweb.com Gasperini: La proprietà non mi ha mai chiesto di andare in Champions, l'ho detto io. Sul mercato Roma...Il secondo tempo di Milano non deve succedere, la conferenza stampa dell'allenatore giallorosso in vista del Pisa ... tuttosport.com ESCLUSIVA - #Desideri: « #Gasperini può farcela» L'ex giallorosso a Il Romanista: «La #Roma ha un grande allenatore: #Champions alla portata, ma a patto di battere il #Pisa. Milano solo un brutto episodio» Fabrizio Pastore #ASRoma #RomaPisa x.com Roma-Pisa, la probabile formazione di Gasperini - facebook.com facebook