Conte ci risiamo Spesi 150 milioni per un euroflop

Domani il Napoli torna in campo contro la Fiorentina al Maradona. La squadra ha appena concluso una settimana difficile, con 150 milioni spesi per un progetto che finora non ha dato i risultati sperati. Dopo la sconfitta contro il Chelsea, i tifosi si chiedono cosa cambierà ora e se il club saprà trovare le risposte giuste. Intanto, il gruppo che ha affrontato la squadra londinese ci riprova, deciso a dimostrare che può reagire e tornare a vincere.

Da dove si ricomincia? Dal gruppo che ha affrontato il Chelsea a testa alta e che domani sarà chiamato a stringere di nuovo i denti al Maradona contro la Fiorentina. Il Napoli riparte così, senza rivoluzioni ma con l'obbligo di reagire, come racconta Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport. Qualche novità potrebbe arrivare dall'undici iniziale: Gutierrez è candidato al rientro al posto di Olivera, mentre Giovane potrebbe tornare in panchina, in attesa di capire l'evoluzione della situazione disciplinare di Marianucci e Ambrosino, che al momento si allenano in orari separati rispetto al resto del gruppo.

