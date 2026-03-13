Il presidente di Confcommercio ha chiesto l'adozione di norme anti bazar nella zona mare, evidenziando le difficoltà che il settore commerciale sta affrontando. La richiesta riguarda specificamente restrizioni più severe sui mercatini temporanei e sulle attività di vendita ambulante. La proposta mira a regolamentare le vendite non ufficiali e a tutelare i negozi tradizionali della zona.

Norme anti bazar nella zona mare. A chiederle è il presidente di Confcommercio, Giammaria Zanzini. "Bene la variante urbanistica anche per il commercio in zona mare - premette Zanzini -, bene gli hub urbani sui viali delle Regine, ma ora serve coraggio, introducendo quelle norme che sono lì, esistenti, per regolamentare lo sviluppo commerciale di queste aree andando nella direzione della qualità". Ecco alcuni esempi fatti dal presidente. "Possiamo attingere a quello che è il decreto Bersani, nelle parti in cui si parla di trasparenza e di tutela del pluralismo per scongiurare l’espulsione dei negozi tipici dalle aree di riferimento. E ci sono anche i decreti legati alla legge Madia relativi alla tutela dei centri storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercio in difficoltà: "Basta con questi bazar"

