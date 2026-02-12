Mi sono trovata in una calca pericolosa Nessun ausilio per mia mamma con ridotta mobilità | le denunce di persone con disabilità alle Olimpiadi Milano-Cortina

Da ilfattoquotidiano.it 12 feb 2026

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, molte persone con disabilità si sono trovate in difficoltà. Alcuni hanno raccontato di aver affrontato code lunghe e pericolose, senza alcun aiuto per le esigenze di chi ha mobilità ridotta. Una mamma con sua figlia, anche lei con problemi di movimento, si è sentita abbandonata, senza ascensori o supporti adeguati vicino al parcheggio di Santa Giulia. La mancanza di servizi accessibili ha creato disagi e insoddisfazione tra chi si aspettava un evento

Problemi di accessibilità a San Siro in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, disagi per gli accrediti degli accompagnatori di volontari con disabilità e assenza di ascensore in un parcheggio vicino al Palazzetto del ghiaccio a Santa Giulia oltre alla mancanza di ausili a disposizione per spettatori a ridotta mobilità. Si tratta delle segnalazioni raccolte da ilfattoquotidiano.it sull’accessibilità delle strutture sportive e sui servizi erogati. “ I Giochi di Milano-Cortina dovrebbero essere totalmente accessibili e sicuri per le persone con disabilità. La cerimonia di apertura”, denuncia a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

