San Vito il centrodestra si spacca | Errico sfida i partiti e si ricandida da donna libera

A San Vito dei Normanni il centrodestra si divide ancora, nonostante un incontro regionale tenuto il 3 aprile abbia cercato di creare un fronte unito. La questione riguarda la candidatura del sindaco uscente, che ha deciso di presentarsi nuovamente alle elezioni, sfidando i partiti e annunciando di farlo come

Con un lungo post sui social, Silvana Errico ha rotto il silenzio rivendicando i cinque anni di amministrazione e parlando dritto al cuore del suo elettorato SAN VITO DEI NORMANNI - Nonostante il vertice regionale dello scorso 3 aprile avesse tentato di tracciare una linea comune, il fronte si rompe su San Vito dei Normanni. La sindaca uscente, Silvana Errico, scende in campo ufficialmente, ma lo fa con un messaggio che sa di sfida: si ricandida da "donna libera". Una mossa che sembra certificare la frattura tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Se la segretaria provinciale degli azzurri, Laura De Mola, aveva proposto la Errico indicandola come profilo di "continuità e autorevolezza" (leggi qui), il partito di Giorgia Meloni aveva risposto alzando il muro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Montemesola, Vito Punzi si ricandida a sindaco: “Parlano i fatti, non temo alleanze oscene”Vito Antonio Punzi si prepara a tornare in campo e valuta la candidatura a sindaco di Montemesola nella prossima tornata elettorale di primavera.

Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestraIl futuro della Provincia si decide in provincia, a Gorlago, nel vertice ospitato dalla Lega.

Argomenti più discussi: Centrodestra: sul tavolo regionale la discussione per i candidati sindaci nei Comuni del Brindisino; Centrodestra a San Vito: FdI rompe gli indugi e lancia Giacomo Viva; Il centrodestra a San Vito si spacca, Fratelli d’Italia candida Giacomo Viva; Elezioni a San Vito dei Normanni: Fratelli d'Italia punta sull'avvocato Viva.

Acqua a singhiozzo per i residenti di San Vito, che segnalano disagi continui In particolare, durante le ore notturne si registra una sensibile riduzione della pressione. Una criticità che, secondo i residenti, si ripresenta da almeno due anni nel periodo estivo. - facebook.com facebook