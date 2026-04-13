Bardolino | stop ai ladri di e-bike recuperate bici da 9.000 euro

Nella serata del 12 aprile a Bardolino, due uomini sono stati arrestati dopo aver rubato due biciclette elettriche dal valore complessivo di circa 9.000 euro. Un 34enne di origine moldava e un 28enne italiano sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre tentavano di fuggire con le biciclette. Le due e-bike sono state successivamente recuperate e restituite ai legittimi proprietari.

Due uomini, un 34enne di nazionalità moldava e un 28enne italiano, sono stati arrestati nella serata di ieri, 12 aprile, a Bardolino dopo aver sottratto due biciclette elettriche di alto valore. L’intervento dei carabinieri è avvenuto durante un normale pattugliamento nelle zone centrali del comune gardesano. Le forze dell’ordine stavano monitorando le strade del centro quando hanno notato il comportamento sospetto dei due soggetti, già noti alle autorità per precedenti episodi. I militari si sono concentrati su due individui che conversavano in prossimità di un parcheggio situato presso la passeggiata Rivalunga. Dopo essersi nascosti dietro una siepe, i due sono riapparsi in sella a due e-bike di dubbia provenienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bardolino: stop ai ladri di e-bike, recuperate bici da 9.000 euro Compensi ai professionisti nella PA: dal 15 giugno stop ai pagamenti sotto i 5.000 euro in presenza di debiti fiscali. CIRCOLARE Ministero GiustiziaUna stretta significativa sui pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore dei liberi professionisti è in arrivo a partire dal prossimo 15... Leggi anche: L’enoteca del paese nel mirino dei ladri: danni da oltre 6.000 euro