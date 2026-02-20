L’enoteca del paese nel mirino dei ladri | danni da oltre 6.000 euro

Nella notte, una banda di ladri ha preso di mira l’enoteca di Mezzocorona, causando danni superiori ai 6.000 euro. I malviventi sono entrati forzando la porta e hanno saccheggiato scaffali e bottiglie di pregio. La scena si è svolta intorno alle due di notte, lasciando il locale in condizioni di grande disordine. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcuni sospetti, che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine. La proprietà conta di riprendersi presto dalla perdita.

Nella refurtiva, oltre alla cassa, anche attrezzature ed infissi. Gli inquirenti stanno indagando per risalire ai responsabili del furto Ammontano a più di 6.000 euro i danni causati da una banda di ladri che, una delle scorse notti, ha preso di mira un’enoteca di Mezzocorona. A dare la notizia è il quotidiano L’Adige che sottolinea come tale cifra non sia determinata solo dal valore economico della refurtiva – la cassa e qualche altro oggetto – ma anche dal danneggiamento degli infissi e della vetrata del negozio e dal fatto che, per qualche giorno, l’attività dovrà necessariamente restare chiusa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Storica gioielleria nel mirino dei ladri: sparisce merce dal valore di 10.000 euro Leggi anche: Tabernacolo nel mirino dei ladri. Danni alla grata per gli spiccioli Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’UNICA COSA SERIA IN ITALIA È LA RISTORAZIONE; Autunno DiVino a Rovereto: Celebrazione del Moscato Giallo di Castel Beseno; A Santo Stefano Roero l'iniziativa Wine in Sansteu; La storica Enoteca Cotti di Milano al Gruppo Osteria delle Coppelle - Radio Studio90 Italia. A CURA DI: Enoteca Nel paese del Vino TEL 335 68 04 800 [email protected] - facebook.com facebook Il bar di paese in Salento che dopo 100 anni e quattro generazioni di pasticcieri fa ancora la differenza per approfondire leggi l'articolo qui: x.com