Barbara Bouchet, nota per il suo ruolo di icona sexy, ha raccontato di aver lasciato il cinema a 39 anni, definendo quella carriera come una gabbia. Attualmente, cerca l’amore, ma ammette che non sia facile trovare una relazione alla sua età. In un’intervista, ha anche dichiarato di aver trovato il ruolo della vita e di essere pronta a interpretare altre parti di rilievo.

Milano – “L’ho trovato: eccolo qui il ruolo della vita. E adesso non mi fermo: ho dimostrato che posso farcela, sono pronta per altre parti importanti”. Barbara Bouchet risponde con voce squillante. Mercoledì accompagnerà Finale: Allegro all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano con la regista Emanuela Piovano. Protagonista in un film drammatico che parla d’amore, di morte, di vita. Una svolta? “Sì, che attendevo da tanto. Io ho lasciato il cinema a 39 anni. Mi dicevo: “Non aspetto che mi dicano che sono troppo vecchia per questi ruoli“. Non li rinnego, ma volevo andare avanti. Per 20 anni sono stata assente e poi sono rientrata con piccoli ruoli per fare capire anche agli addetti del cinema che posso interpretare donne di una certa età, che non sono più il simbolo del sesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barbara Bouchet: “Lasciai il cinema a 39 anni, l’icona sexy era una gabbia. Cerco l’amore ma non è facile alla mia età”

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