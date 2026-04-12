Barbara Bouchet torna sul grande schermo e riceve il riconoscimento come miglior attrice al Bif&st di Bari per il film

A volte il successo arriva quando meno te lo aspetti. È quello che sta vivendo Barbara Bouchet, protagonista di una nuova fase della sua carriera grazie al film Finale: Allegro, che le è valso il premio come miglior attrice al Bif&st di Bari. Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a Ruota Libera”, l’attrice si racconta senza filtri, tra passato, scelte difficili e una rinascita artistica che arriva dopo anni di attesa. Il ritorno di Barbara Bouchet: una carriera tra attesa e rinascita. “Non è mai troppo tardi”, racconta l’attrice, sottolineando come questo riconoscimento sia il frutto di un percorso lungo e non sempre semplice. “Avevo un passato e nessuno credeva in me.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Barbara Bouchet rinasce al cinema: “Nessuno credeva in me, ma ho aspettato”

Barbara Bouchet è la protagonista di "Finale: allegro", il film di Emanuela Piovano al cinema dal 9 aprile. Il video di Amica.it(askanews) – Barbara Bouchet torna al cinema con un film che mostra le fragilità ma anche le scelte di vita e di libertà di una donna che sta...

Palladino: “Nessuno credeva in noi, è una notte storica. Il rigore? Ho avuto un infarto”Lo aveva lasciato intendere alla vigilia: con 23 mila anime sugli spalti, con il popolo nerazzurro al loro fianco, tutto poteva succedere.