L’Orchestraccia torna a Roma con uno spettacolo dedicato a Franco Califano. Dal 20 al 23 novembre, il Teatro Olimpico ospita “L’Orchestraccia canta Califano – Bar Califfo”. La band si immerge nelle canzoni e nelle parole del grande artista, portando in scena un concerto che mescola musica e narrazione. Un evento da non perdere per chi ama la musica italiana e vuole rivivere le emozioni di Califano.

ROMA – Sono anni che l’Orchestraccia porta in tour concerti travolgenti e di successo in tutta Italia, e ora mette in scena un nuovo spettacolo che debutta proprio nella loro città: dal 20 al 23 novembre il Teatro Olimpico di Roma ospiterà “L’Orchestraccia canta Califano – Bar Califfo”, l’omaggio in musica e parole al grande artista Franco Califano. Lo spettacolo incarna pienamente lo stile dell’Orchestraccia, gruppo rock-folk guidato da Marco Conidi, che affonda le proprie radici nella tradizione e nella cultura romana. La band sarà in tournée nei teatri italiani da novembre a marzo: dal 20 al 23 novembre al Teatro Olimpico Roma, il 7 dicembre al Teatro Concordia di Cupramontana (AN), il 16 dicembre al Teatro Carcano di Milano, il 17 gennaio al Teatro D’Annunzio di Latina, il 15 febbraio al Teatro Sperimentale di Pesaro, il 28 febbraio al Teatro Giuseppetti di Tivoli, il 7 marzo al Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto e il 13 aprile al Teatro Brancaccio di Roma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Bar Califfo”, l’Orchestraccia canta Califano

L’Orchestraccia torna al Teatro D’Annunzio di Latina sabato 17 gennaio, proponendo un concerto tributo a Franco Califano.

BAR CALIFFO - L'Orchestraccia canta Califano.

L'Orchestraccia canta Califano: Bar Califfo arriva a Pesaro

Bar Califfo, L'Orchestraccia canta Califano al Teatro OlimpicoAlcuni loschi figuri si aggirano in un Bar intitolato al loro mito, il Bar Califfo. Un locale dedicato a Franco Califano e alle sue canzoni e a ciò che ha ispirato questi loschi figuri che altro non ... romatoday.it

' - Teatro Sperimentale - PESARO (PU) domenica, 15 febbraio 2026 alle ore 21 . Alcuni loschi figuri si aggirano in un Bar intitolato al loro mito, il Bar Califfo. Attori e musicisti dell’Orchestraccia ded - facebook.com facebook