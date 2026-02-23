L' Orchestraccia canta Califano - Bar Califfo il concerto a Tivoli

L’Orchestraccia porta in scena il suo omaggio a Franco Califano, un tributo nato dall’amore per le sue canzoni e dalla volontà di riviverle live. La scelta di interpretare i brani dell’artista romano ha coinvolto il gruppo, che ha deciso di esibirsi con uno spettacolo dedicato al cantautore. La prima tappa si svolge a Tivoli il 28 febbraio, portando sul palco musica e ricordi di Califano.

“L’Orchestraccia canta Califano - Bar Califfo” è l’omaggio in musica e parole al grande artista Franco Califano e arriverà il 28 febbraio al Teatro Giuseppetti di Tivoli e il 13 aprile al Teatro Brancaccio di Roma. Lo spettacolo incarna pienamente lo stile dell’Orchestraccia, gruppo rock-folk guidato da Marco Conidi, che affonda le proprie radici nella tradizione e nella cultura romana. Un giornalista entra nel Bar Califfo, un locale dove l’orologio si è fermato agli anni ’70 e nessuno sembra volerlo rimettere in moto: tra macchinette del caffè, telefoni a disco e giubbotti di pelle, si raduna un gruppo di inguaribili nostalgici che giura di essere stato amico, collaboratore, qualcuno persino familiare del grande Franco Califano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lo spettacolo 'Bar Califfo' de L'Orchestraccia organizzato a Pesaro il 15 febbraio nell’ambito di Playlist Pesaro è annullato. https://www.radioincontro.com/annullato-lo-spettacolo-bar-califfo.html - facebook.com facebook