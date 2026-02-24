Valmontone restyling per l' area mercato con bagni pubblici wi-fi e nuovi servizi Investimento da 106mila euro

A causa di un investimento da 106mila euro, l'area mercato di Valmontone riceve un sostanziale restyling. L'intervento introdurrà bagni pubblici, connessione Wi-Fi e nuovi servizi per migliorare l’accessibilità e la qualità degli spazi. Lavori in corso su Via Prato Lungo e Via Genazzano, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale e moderna. La riqualificazione mira a rispondere alle esigenze dei cittadini e dei commercianti locali.

Più servizi, più igiene e un passo avanti verso la modernizzazione tecnologica. Prende il via l'intervento di riqualificazione dell'area mercatale di Valmontone, un progetto atteso che interesserà gli spazi di Via Prato Lungo e Via Genazzano. L'operazione è resa possibile grazie a un investimento complessivo di 106.000 euro, frutto della sinergia tra enti: la Regione Lazio ha finanziato l'opera con un contributo di 84.000 euro, mentre il Comune di Valmontone ha compartecipato con fondi propri per 22.000 euro. Il progetto prevede la costruzione di due manufatti distinti, pensati per rispondere sia alle esigenze dei cittadini che a quelle degli operatori commerciali ambulanti.