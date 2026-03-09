Processo alla baby gang con il cane che terrorizza tutti al parco Dora di Torino | chieste tre condanne Violenza per il controllo del territorio

Il processo riguarda i membri di una baby gang che, nel parco Dora di Torino, usavano un cane per intimidire e terrorizzare le persone presenti. Oggi, 9 marzo, il sostituto procuratore ha chiesto tre condanne che vanno dai cinque ai sette anni e due mesi di carcere. Le accuse si concentrano su episodi di violenza e controllo del territorio commessi dagli imputati.

Tre condanne a pene tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere. È questa la richiesta avanzata oggi, 9 marzo, dal sostituto procuratore Paolo Scafi per i ragazzi della baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino. Li difendono gli avvocati Federica Galante e Antonio Vallone, che hanno chiesto l’assoluzione. Sono solo una parte del violento gruppo individuato dagli inquirenti. Altri, minorenni compresi, hanno risolto i loro guai con la giustizia, anche scegliendo il processo con rito abbreviato. La sentenza è attesa il 17 marzo. Secondo l’accusa, questo è un gruppo che “commetteva atti di violenza gratuiti. Non voleva neppure un diretto guadagno: praticava la violenza fine a sé stessa, anche per il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino: chieste tre condanne fino a sette anni e due mesi di carcere

Baby gang con il cane a processo: terrorizzava tutti al Parco Dora, una vittima minacciata anche in tribunaleQuando i violenti sono giovanissimi, spesso i commenti alle loro azioni suonano così: tutto parte dalla loro famiglia, bisogna capire chi li ha...

Aggiornamenti e notizie su Processo alla baby gang con il cane che...

Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino: chieste tre condanne fino a sette anni e due mesi di carcereTre condanne a pene tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere. È questa la richiesta avanzata oggi, 9 marzo, dal sostituto procuratore Paolo Scafi per i ragazzi della baby gang con il cane che ... torinotoday.it

Torino, arrestati i 3 componenti di una baby gang che rapinarono due studenti con lo spray al peperoncinoLe vittime vennero colpite con un’arma da taglio e si sono viste sottrarre collanine d’oro Sono stati individuati e arrestati i tre autori di una violenta rapina avvenuta il 29 novembre vicino al pont ... torino.corriere.it