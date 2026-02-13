Le immagini fanno gelare il sangue. Ragazzi che roteano lame affilate davanti alle stazioni, nelle piazze, sui social. La “danza dei coltelli”, una macabra performance che si sta diffondendo tra le baby gang, ha come motivo principale la ricerca di notorietà tra i giovani, attirando l’attenzione di molti utenti online e creando un clima di paura nelle zone più frequentate.

Le immagini fanno gelare il sangue. Ragazzi che roteano lame affilate davanti alle stazioni, nelle piazze, sui social. La chiamano “ danza dei coltelli “, un rituale che sembra marcare il territorio, che urla possesso e minaccia. L’Italia si sveglia ogni mattina con un nuovo video, un nuovo episodio di violenza giovanile che alimenta un sentimento diffuso: siamo sotto assedio da parte di una generazione fuori controllo. Ma la realtà, come spesso accade quando la paura prende il sopravvento, è molto più complessa di quanto i titoli allarmistici lascino intendere. Questi ragazzi non sono quello che crediamo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Baby gang, il significato della “danza dei coltelli”, la macabra performance nelle stazioni che impazza sui social

