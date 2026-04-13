Baaria fashion day | a Villa Palagonia moda e spettacolo la modella Tiziana Randazzo ospite d' eccezione
Domenica 19 aprile si è svolta nella cornice di Villa Palagonia la nona edizione del Baaria Fashion Day, un evento di moda e spettacolo molto atteso in Sicilia. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi stilisti e modelle, tra cui una modella ospite d’eccezione. La giornata ha previsto sfilate e interventi, attirando un pubblico interessato alle ultime tendenze nel settore della moda locale.
Domenica 19 aprile nella suggestiva cornice di Villa Palagonia, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama fashion siciliano: il Baaria Fashion Day, giunto alla sua nona edizione.Un evento che nel tempo si è affermato come punto di riferimento nel settore moda, grazie alla visione e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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