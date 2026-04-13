Baaria fashion day | a Villa Palagonia moda e spettacolo la modella Tiziana Randazzo ospite d' eccezione

Domenica 19 aprile si è svolta nella cornice di Villa Palagonia la nona edizione del Baaria Fashion Day, un evento di moda e spettacolo molto atteso in Sicilia. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi stilisti e modelle, tra cui una modella ospite d’eccezione. La giornata ha previsto sfilate e interventi, attirando un pubblico interessato alle ultime tendenze nel settore della moda locale.