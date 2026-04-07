La modella ha raccontato di aver avuto difficoltà a parlare del suo lavoro in passato, ammettendo di aver provato imbarazzo nel dichiarare di essere modella. Durante un'intervista, ha anche condiviso la sua paura più grande, legata esclusivamente alle sue figlie, e ha descritto un sentimento di tristezza e commozione quando pensa alla possibilità di perdere la madre. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto televisivo, davanti a un pubblico.

“La mia paura di morire è solo legata alle mie figlie. Mi viene da piangere e mi emoziona pensarle tristi perché la mamma è morta, ecco”. Bianca Balti a cuore aperto ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante 5, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast e disponibile ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. “Per me è sempre stato quasi una vergogna dire che facevo la modella”, ha confessato anche la top model italiana, simbolo di forza e resilienza, che ha confessato di essersi proposta, inutilmente, a ottobre a Victoria’s Secret durante il mese della prevenzione del tumore al seno con una lettera incentrata sul fatto che tantissime donne hanno il tumore al seno nella loro vita, o il tumore in generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bianca Balti ospite di Diletta Leotta: "Mi vergognavo a dire che facevo la modella"

Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta: "Ho avuto paura di lasciare sole le mie figlie"Bianca Balti ha annunciato di aver aperto Mind Your Cancer, una fondazione per malati oncologici e caregiver, un'idea che ha coltivato da quando ha...

Leggi anche: Diletta Leotta, torna il podcast "Mamma Dilettante": quando esce e tutti gli ospiti: da Bianca Balti a Giulia De Lellis

Temi più discussi: Bianca Balti lancia la sua fondazione per i pazienti oncologici: Ciò che mi ha aiutata a reagire; Bianca Balti, una fondazione per i pazienti oncologici. Restituisco ciò che ha dato forza a me; Bianca Balti lancia la fondazione Mind Your Cancer; La top model lodigiana Bianca Balti condurrà la cerimonia di consegna dei David il 6 maggio.

bianca balti ospite di diletta leottaIl tumore ovarico al terzo stadio, scoperto a settembre del 2024, ha condizionato gli ultimi anni di Bianca Balti che ha sempre condiviso con i propri follower i momenti più belli ma anche quelli più ... gazzetta.it

''Vorrei tanto avere un figlio con lui'': Bianca Balti svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato''Vorrei tanto avere un figlio con lui'': Bianca Balti svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato ... gossip.it

Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook

#DaviddiDonatello 2026, conducono Bianca #Balti e Flavio #Insinna: le candidature e tutti i nomi in gara #cinema #film #1aprile #iltempoquotidiano x.com