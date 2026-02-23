Haira | la bassotto che conquista il mondo con i suoi video virali

Haira, la bassotta di Grosseto, ha attirato l'attenzione grazie ai suoi video virali condivisi sui social. La causa di questa popolarità risiede nelle sue espressioni divertenti e nelle avventure che documenta quotidianamente. Ogni giorno, migliaia di utenti commentano e condividono le sue clip, regalando sorrisi a chi le guarda. La piccola cagnolina continua a ricevere regali e attenzione da tutto il mondo, diventando un'icona delle clip divertenti online.

La vita di Haira: tra video virali e regali da ogni angolo del mondo. In un angolo di Grosseto, una piccola bassotta sta cambiando la giornata a migliaia di persone. Haira, la protagonista di questa storia, non è una semplice cagnolina: è una star dei social network, capace di strappare risate e commozione con le sue avventure quotidiane. La sua giornata tipo? Correre per il parco, scoprire angoli nascosti della casa o, più semplicemente, lamentarsi della dieta sul divano. Tutto questo, però, non è frutto del caso. La sua proprietaria, Mery Mezzella, ha iniziato a condividere i video di Haira per gioco, senza alcuna pretesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

