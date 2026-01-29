Ladri in azione nello store di elettronica | forzano l' ingresso e portano via la merce| VIDEO

Questa mattina presto, poco dopo le 4, dei ladri sono entrati nel negozio di elettronica in viale Cavalleggeri d'Aosta 121 a Napoli. Hanno forzato la porta e portato via diversi pezzi di merce. La microcriminalità torna a colpire i commercianti della zona, con episodi che si ripetono ormai con una certa frequenza. La polizia è stata avvisata, ma al momento non ci sono ancora dettagli sui responsabili.

La microcriminalità continua a colpire i commercianti napoletani. L'ultima segnalazione arrivata al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli arriva da viale Cavalleggeri d'Aosta 121, dove il negozio "Elettrostore Cavalleggeri" è stato svaligiato poco dopo le 4 del mattino del 26 gennaio. Il titolare dell'attività ha espresso tutta la sua rabbia e frustrazione per l'accaduto: "Sono l'ennesima vittima di questa gentaglia. L'altra notte ho subito un furto nel mio negozio. Auguro a questi individui tutto il male possibile per il danno che arrecano a chi lavora con sacrificio".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Elettrostore Cavalleggeri

Nella notte tra domenica e lunedì, il market L’Isola dei Tesori di Carpi è stato teatro di un furto: la cassaforte è scomparsa misteriosamente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Elettrostore Cavalleggeri

Argomenti discussi: Ladri in azione a Bagnoregio, caccia a un fuoristrada scuro: Hanno tentato di entrare in casa di un anziano; Ladri in azione a Marineo, sfondano la teca santa e portano via l'oro custodito nella chiesa madre; Raffica di furti nello scorso week end. Dieci colpi a segno, rubate anche armi; Ladri in azione ad Almè: forzano una porta finestra, ma il proprietario li mette in fuga.

Ladri in azione nello store di elettronica: forzano l'ingresso e portano via la merce| VIDEOLa microcriminalità continua a colpire i commercianti napoletani. L'ultima segnalazione arrivata al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli arriva da viale Cavalleggeri d'Aosta 121, dove il negozio ... napolitoday.it

Ladri in azione nell’Alto Vastese: segnalazioni sui social, forze dell’ordine allertateAlcune segnalazioni sui social parlano di ladri in azione nell’Alto Vastese. In particolare viene segnalato un veicolo sospetto avvistato nel […] ... ecoaltomolise.net

Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Celenza sul Trigno - facebook.com facebook

L’azione choc dei ladri, devastano appartamento e gettano armadio dalla terrazza x.com