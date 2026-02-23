Forza Italia a Prato | scontro su candidato sindaco ecco chi è in pole

Forza Italia a Prato: la sfida del candidato sindaco tra divisioni interne e strategie elettorali. Il commissario provinciale di Forza Italia a Prato, Francesco Cappelli, ha lanciato un attacco diretto all’onorevole Mazzetti riguardo alle candidature per le prossime elezioni. La tensione interna al partito emerge in un momento cruciale per la definizione delle strategie elettorali, con la scelta del candidato sindaco che si configura come un banco di prova per la coesione del centrodestra. Cappelli ha espresso sorpresa per le dichiarazioni di Mazzetti, sottolineando che la linea del partito era stata condivisa in una recente riunione con i livelli regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Prato, Centrodestra Diviso: Forza Italia, Lega e Udc Spingono per un Candidato Comune, Fratelli d’Italia Assente.A Prato, il centrodestra si divide perché Forza Italia, Lega e Udc vogliono un candidato unico, mentre Fratelli d’Italia non partecipa alla discussione.

Prato, centrodestra diviso sul candidato sindaco: partiti puntano su un politico esperto, ipotesi civico in stand-by.A Prato, il centrodestra si divide sulla scelta del candidato sindaco, perché i partiti vogliono un politico con esperienza, mentre l’ipotesi civica resta ferma in stand-by.

