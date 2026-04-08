Un veicolo appartenente a una colonna italiana dell’Unifil nel Libano è stato colpito e danneggiato da Israele. L’incidente riguarda un mezzo impiegato dalla missione di interposizione delle Nazioni Unite, senza riportare notizie di feriti o danni gravi. L’episodio si è verificato in un’area sotto il controllo dell’Onu, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La situazione viene monitorata dalle autorità coinvolte.

Un veicolo facente parte di una colonna italiana dell’ Unifil, la Forza di interposizione in Libano dell’Onu, è stato colpito e danneggiato da Israele. Il convoglio stava entrando a Beirut quando l’ Idf ha lanciato colpi di avvertimento che hanno centrato il mezzo. Si tratta di un Lince, veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all’Esercito italiano. Stava andando a fare rifornimento quando pneumatici e paraurti sono stati colpiti. Nessuno è rimasto ferito, ma la colonna è dovuta rientrare. L’episodio si inserisce all’interno di un massiccio attacco dello Stato ebraico in Libano che ha causato decine di vittime tra i civili – il cessate il fuoco stipulato tra Stati Uniti e Iran non include infatti il territorio libanese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Libano, mezzo italiano dell’Unifil colpito da Israele

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Libano, Tajani: tregua inesistente, soldati italiani non si toccano

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Libano, mezzo italiano dell’Unifil colpito da IsraeleUn mezzo italiano dell'Unifil è stato colpito e danneggiato da Israele in Libano. Tajani convoca l'ambasciatore. lettera43.it

Tajani: 'Colpi di Israele su un mezzo italiano dell'Unifil in Libano, convocato l'ambasciatore'Il mezzo militare colpito è un 'Lince', il veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all'Esercito italiano. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il veicolo era in una colonna con ... ansa.it

Attacchi devastanti, un massacro di civili. Centinaia tra morti e feriti per un’operazione che Israele ha denominato internamente “Oscurità eterna”. A poche ore dall’intesa tra Stati Uniti e Iran, l’esercito di Tel Aviv oscura il cessate il fuoco e colpisce il Libano in u - facebook.com facebook

Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com