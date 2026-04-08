Un veicolo tattico leggero utilizzato dall’Esercito italiano è stato recentemente colpito con proiettili contro pneumatici e paraurti da parte delle forze di difesa israeliane in Libano. Questo veicolo, noto come “Lince”, è progettato per operazioni multiruolo e si distingue per la sua versatilità ed efficacia contro armi leggere e mine. Attualmente, il veicolo è impiegato in operazioni di pattuglia e sorveglianza nella regione.

È un “ Lince ”, il veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all’Esercito italiano, il mezzo raggiunto dai colpi di avvertimento dell’Idf in Libano, contro i militari italiani che operano nella missione Unifil dell’Onu. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il veicolo era in una colonna con diversi altri mezzi - a guida italiana - e stava andando a fare rifornimento. I colpi hanno interessato i pneumatici e il paraurti. Il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM), anche detto “Lince”, è un mezzo blindato “leggero” (pesa 6,5 tonnellate) prodotto da Iveco Defence Vehicles di Bolzano. Il “Lince” possiede un elevato livello di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Versatile ed efficace contro armi leggere e mine: identikit del “Lince”, colpito a pneumatici e paraurti dall’Idf in Libano

Raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano: il video diffuso dall’IdfIl filmato diffuso dall’esercito israeliano mostra quelli che vengono indicati come attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano.

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