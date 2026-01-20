Narni Terni auto in fiamme | l' intervento dei vigili del fuoco

Narni (Terni), nella strada Calvese, un'auto ha preso fuoco nella serata di lunedì 19 gennaio. Alle ore 21:30 circa, i vigili del fuoco della centrale di Terni sono intervenuti per spegnere le fiamme di una Mini situata in un'area privata. L’intervento è stato tempestivo e mirato a garantire la sicurezza dell’area circostante.

Narni (Terni), in strada Calvese un'auto va a fuoco. Poco prima delle 21,30 di lunedì 19 gennaio la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni è stata chiamata per spegnere una Mini che aveva preso fuoco all'interno di un'area privata. Sul posto una squadra con due mezzi.

