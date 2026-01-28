Autostrada A4 chiudono per una notte le uscite di Bergamo e Grumello

Questa notte, le uscite di Bergamo e Grumello sull’autostrada A4 resteranno chiuse per alcune ore. La doppia chiusura riguarda entrambe le uscite e si svolgerà contemporaneamente, causando disagi ai pendolari e ai mezzi che devono attraversare la zona. Le autorità hanno annunciato le chiusure per permettere lavori di manutenzione e interventi di sicurezza lungo la strada.

Doppia chiusura in vista, nella stessa notte, per due caselli bergamaschi sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, dalle 22 alle 5 saranno chiuse le stazioni di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano, e Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia. Le chiusure sono state programmate per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire al casello di Dalmine al posto di quello cittadino, mentre per la chiusura di Grumello il suggerimento è scegliere una stazione tra Ponte Oglio e Seriate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

