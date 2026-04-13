Autostrada A1 | stazione Incisa Reggello chiusa una notte

Nella notte tra ieri e oggi, la stazione di servizio situata sulla A1 in prossimità di Incisa Reggello è stata chiusa temporaneamente. La chiusura, comunicata dagli uffici autostradali, ha interessato i veicoli che si trovavano in transito e ha reso necessari percorsi alternativi per i viaggiatori che percorrevano quella tratta. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Roma: Valdarno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione Incisa Reggello chiusa una notte Autostrada A1, incidente in galleria: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso una notte per ripristinoL’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Autostrada A1: chiuso una notte tratto Incisa Reggello-Firenze sud verso Firenze. L’alternativaL’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21,00-6,00. Argomenti più discussi: Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due notti; Autostrada, lavori di manutenzione nelle gallerie. Chiusura notturna del tratto Firenze Sud – Incisa; Autostrada: lavori di manutenzione alle gallerie, due notti di chiusura fra Incisa e Firenze Sud; Camion ribaltato in autostrada, tratto chiuso per oltre un’ora e code fino a 8 chilometri. In #A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 aprile,lo svincolo di Incisa Reggello sarà chiuso, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare - in entrata ver x.com #videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS Sull’#A1 Milano–Napoli: In direzione Bologna, tra Bivio A1–Complanare Firenze Nord e Bivio A1/Variante di Valico, traffico intenso con code a tratti. Sempre in direzione Bologna, tra Incisa–Reggello e Fire - facebook.com facebook