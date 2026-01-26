Durante la conferenza stampa, Allegri ha affermato che l'Inter si concentra su se stessa in un momento difficile, senza preoccuparsi del primo posto. Il tecnico toscano ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione sulla propria squadra, evidenziando le sfide attuali senza lasciarsi distrarre da altri obiettivi. Le parole di Allegri offrono uno sguardo chiaro sulla situazione e sull’approccio dell’Inter in questa fase della stagione.

Inter News 24 Conferenza Allegri, il tecnico toscano lo ha annunciato senza mezze misure, i rossoneri non pensano al primo posto. Massimiliano Allegri anche in conferenza stampa ribadisce il concetto che si era intuito già ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita di Roma-Milan. Queste le sue parole sulla lotta Scudetto: NON PENSIAMO ALL’INTER – «Noi all’Inter non pensiamo, ma pensiamo a noi stessi. È un periodo difficile. Continuiamo a giocare in trasferta. Nelle ultime partite, sei trasferte e tre in casa. Pensiamo una cosa alla volta. Come dico sempre, l’obiettivo del Milan è entrare tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza Allegri: «Noi all’Inter non pensiamo, ma pensiamo a noi stessi. È un periodo difficile»

Roma-Milan, Allegri sale in cattedra: “Noi non pensiamo all’Inter, ma solo al quarto posto”In vista della partita tra Roma e Milan, Allegri ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso, dichiarando che il Milan non pensa all'Inter, ma esclusivamente al quarto posto in classifica.

Lautaro a DAZN: «Importantissimo essere tornati in testa, pensiamo solo a noi stessi»Lautaro Martínez commenta il successo dell'Inter a Marassi, evidenziando l'importanza di essere tornati in testa alla classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Roma Milan, Allegri: 'Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti'. Video; Allegri risponde alle critiche: Como snodo cruciale. Noi fortunati? Mancanza di rispetto; Allegri: Noi all’Inter non pensiamo! Poi uno è ambizioso, ma la realtà è che il Milan…; Allegri nel post di Roma-Milan: Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi è cambiata la partita. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime...

Allegri: Noi all’Inter non pensiamo! Poi uno è ambizioso, ma la realtà è che il Milan…Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in conferenza stampa, ha parlato così dopo il pareggio contro la Roma ... msn.com

Allegri nel post di Roma-Milan: «Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi è cambiata la partita. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro, non pensiamo all'Inter»Massimiliano Allegri frena 1-1 contro Gasperini all'Olimpico e si allontana dall'Inter capolista. L'allenatore rossonera ha parlato nel post-partita in conferenza stampa. Di seguito ... ilmessaggero.it

Allegri in conferenza: "Il secondo tempo è stata un'altra gara. Guadagnato 1 punto sul Napoli. Inter Non ci pensiamo" #MilanPress - facebook.com facebook

"Leao È un'infiammazione sull'adduttore, pube. È un dolore minimo, ma fastidioso.", così Massimiliano #Allegri in conferenza. Il problema è che quel "piccolo" fastidio preclude purtroppo l'innesco del super potere che caratterizza da sempre il giocatore, ovver x.com