Tavolo Automotive Assogasliquidi | Bene annuncio Urso incentivi retrofit a gas per auto circolanti
Durante il tavolo Automotive, Assogasliquidi esprime soddisfazione per l’annuncio del ministro Urso sugli incentivi al retrofit a gas delle auto. Il governo ha stanziato 21 milioni di euro per i prossimi cinque anni, da qui al 2030, puntando a favorire la trasformazione dei veicoli circolanti.
Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Soddisfazione per l'annuncio fatto dal ministro Urso durante il tavolo automotive sulla ripresa degli incentivi al retrofit a gas delle auto con una dotazione complessiva nel quinquennio 2026-2030 di 21 milioni di euro. Si tratta di una misura attesa da consumatori e industria di distribuzione e componentistica. Forte auspicio di vederla operativa già dai primi mesi del 2026 con estensione a veicoli euro 3 e a quelli intestati a persone giuridiche. Necessario in sede Ue far prevalere neutralità tecnologica e ruolo biocarburanti. E' questo il commento, in sintesi, di Assogasliquidi-Federchimica presente oggi al tavolo automotive del ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Iltempo.it
