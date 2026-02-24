Auto ibrida in fiamme a Portici | Defender divorata dal rogo Salvato il conducente

Un incendio ha distrutto un’auto ibrida in via Vittorio Emanuele a Portici, causando danni alla vettura e creando momenti di panico tra i passanti. Le fiamme sono divampate improvvisamente, avvolgendo il veicolo e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il conducente è riuscito a uscire dall’auto in tempo e sta bene. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

© Teleclubitalia.it - Auto ibrida in fiamme a Portici: Defender divorata dal rogo. Salvato il conducente

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in via Vittorio Emanuele a Portici, dove un’auto ibrida è andata in fiamme ed è stata completamente distrutta. In pochi minuti la vettura, una Land Rover Defender ibrida, è stata divorata dal rogo fino a ridursi a una carcassa annerita. Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo proveniva da Napoli e avrebbe manifestato alcuni problemi all’accensione. Il proprietario si sarebbe quindi diretto verso un’officina della zona vesuviana. Durante il tragitto, però, si sarebbe sviluppato un incendio, inizialmente non percepito dall’automobilista. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Fiamme in abitazione: cane salvato dal rogo | FOTOUn incendio divampa in una villetta di Viale Serio a Castel Volturno a causa di un corto circuito. Auto divorata dalle fiamme: paura per le due persone a bordoUn incendio ha distrutto una Audi Q8 sulla strada provinciale Bebiana, vicino a Solopaca, mettendo in fuga due persone a bordo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Carmagnola, furgone in fiamme in officina: paura in via Luda; Va a fuoco un furgone l' intervento dei Vigili del Fuoco; Paderno incendio in centro | brucia auto in un garage; Auto contro un palo a Nonantola | un morto e quattro feriti. Auto ibrida si incendia in strada a Portici, ridotta in cenere in pochi minutiAuto ibrida a fuoco in via Vittorio Emanuele a Portici. Arrivano i vigili del fuoco. fanpage.it Ronco Scrivia, auto ibrida prende fuoco in un box, un morto e tre feritiUna persona è morta in via Cambiaggio, a Ronco Scrivia, entroterra di Genova, per via di un incendio scoppiato in un box condominiale. In base alle primissime ricostruzioni, le fiamme sarebbero ... genova.repubblica.it Auto ibrida a fuoco in via Vittorio Emanuele a Portici. Arrivano i vigili del fuoco - facebook.com facebook