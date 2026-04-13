Aurubis confronto su sicurezza e licenziamenti

Dopo cinque mesi dal licenziamento considerato ingiusto di due operai e attivisti sindacali, si è svolto un incontro tra rappresentanti sindacali e l’azienda presso l’Unione Industriali di Avellino. La discussione si è concentrata su questioni di sicurezza sul lavoro e sulle cause dei licenziamenti, che hanno coinvolto i due lavoratori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai risultati del confronto.