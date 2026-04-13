Aurubis confronto su sicurezza e licenziamenti
Dopo cinque mesi dal licenziamento considerato ingiusto di due operai e attivisti sindacali, si è svolto un incontro tra rappresentanti sindacali e l’azienda presso l’Unione Industriali di Avellino. La discussione si è concentrata su questioni di sicurezza sul lavoro e sulle cause dei licenziamenti, che hanno coinvolto i due lavoratori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai risultati del confronto.
Dopo 5 mesi dal licenziamento ingiusto di due operai e attivisti sindacali (Brosca e Coppola) sindacato e azienda si sono ritrovati all'Unione Industriali di Avellino.Incidenti sul lavoroLa morte orribile di un operaio ed il ferimento grave di un secondo operaio, coinvolti durante l'orario di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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