Mezzanego | attraversa la strada sulle strisce e viene travolta da un' auto grave diciassettenne

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Mezzanego, coinvolgendo una ragazza di 17 anni investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La giovane è stata soccorsa e si trova in condizioni serie. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Grave incidente stradale questo pomeriggio nel Comune di Mezzanego, dove una ragazza di 17 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’allarme è scattato dopo l’intervento di una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Chiavari, che ha effettuato i rilievi sul posto.La giovane, rimasta ferita nell’impatto, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasferimento nel nosocomio genovese.Alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente c’era un uomo di 60 anni.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Mezzanego

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mezzanego

Mezzanego: attraversa la strada sulle strisce e viene travolta da un'auto, grave diciassettenneGrave incidente stradale questo pomeriggio nel Comune di Mezzanego, dove una ragazza di 17 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. genovatoday.it

Mezzanego, investita mentre attraversa sulle strisce: ferita una diciassettenneL’incidente nel pomeriggio lungo la SP586: la ragazza era a piedi quando è stata travolta da una macchina. Ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata in codice giallo al San Martino ... lavocedigenova.it