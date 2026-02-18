Uomo investito e ucciso da un camion mentre attraversa la strada nel Milanese

L'incidente è avvenuto oggi a Seguro, frazione di Settimo Milanese, a Ovest di Milano. A perdere la vita sarebbe stato un 88enne investito e ucciso da un camion mentre attraversava la strada.🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la stradaNella giornata di oggi, a Pontedecimo, un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion in via Gallino.

Investito da un’auto mentre attraversa la strada: uomo muore sul colpoNella giornata di mercoledì 14 gennaio, a Castenedolo nel Bresciano, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma: l'uomo di Musk in Italia ha investito e ucciso un 18enne sulle strisce; Travolto e ucciso sul raccordo, ex poliziotto accusato di omicidio stradale e fuga. La falsa pista del furto dell'auto; Roma, 18enne investito e ucciso il 31 gennaio: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa; Ragazzo investito e ucciso dal consulente di Musk, rabbia del padre contro Andrea Stroppa: Non ci ha chiamati.

Anziano investito e ucciso da un camion nel MilaneseUn anziano è stato investito e ucciso da un camion, questa mattina, nel Milanese. Per l'uomo, di 88 anni, i soccorsi sono stati inutili e il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. È accaduto alle ... ansa.it

Anziano di 88 anni investito e ucciso da un camionInvestito e ucciso da un camion: vittima dell'incidente, avvenuto questa mattina a Settimo Milanese, un anziano di 88 anni. L'uomo è stato investito nei pressi di una rotonda con attraversamento pedon ... rainews.it

Vallecrosia, ciclista 70enne investito sulla SP59 in mattinata: trauma facciale, elitrasportato a Pietra Ligure L’uomo è stato soccorso dopo uno scontro con un’auto. Attivato l’elisoccorso per il trasferimento in ospedale facebook

Un uomo di 48 anni è deceduto dopo essere stato investito lungo la bretella Cerca-Binasca. Sul posto carabinieri e soccorsi #Milano #11febbraio2026 x.com