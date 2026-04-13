Attacchi in Libano su civili Tajani condanna e Israele convoca ambasciatore italiano per protesta

L'Italia ha espresso condanna per i bombardamenti di Israele sui civili in Libano e ha chiesto la riduzione delle ostilità. Il ministro degli Esteri ha parlato del rischio di un’escalation più ampia nella regione. Nel frattempo, Israele ha convocato l’ambasciatore italiano per esprimere le proprie proteste. Gli attacchi hanno causato vittime e danni tra i civili libanesi.

L'Italia condanna i bombardamenti di Israele sui civili libanesi e chiede de-escalation. Tajani parla del rischio di una crisi più ampia in Medio Oriente. Tel Aviv convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro il ministro degli Esteri Sale la tensione diplomatica traItalia e Israele. L’ambasciatore italiano a Tel Aviv,Luca Ferrari, è stato convocato dalministero degli Esteri israelianoper una protesta formale. Alla base della decisione ci sono le dichiarazioni del ministro degli EsteriAntonio Tajani, che ha definito “inaccettabili” i bombardamenti israeliani sulla popolazione civile inLibano. Uno dei passaggi più critici ha riguardato proprio il Libano.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attacchi in Libano su civili, Tajani condanna e Israele convoca ambasciatore italiano per protesta Attacchi in Libano, Israele convoca l’ambasciatore italiano. Le parole di Tajani che hanno scatenato la protestaIsraele ha convocato l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, in segno di protesta dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio... Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro TajaniL'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv Luca Ferrari, secondo quanto si apprende da fonti informate, è stato convocato dal ministero degli Esteri...