Attacchi in Libano Israele convoca l’ambasciatore italiano Le parole di Tajani che hanno scatenato la protesta

Israele ha convocato l’ambasciatore italiano a Tel Aviv in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri, che ha definito “inaccettabili” i bombardamenti israeliani contro la popolazione civile in Libano. La decisione arriva dopo le proteste suscitate dalle parole di Tajani, che hanno suscitato reazioni ufficiali e critiche da parte di autorità israeliane. La situazione nel Libano rimane tesa, con crescenti scontri tra le parti.

Israele ha convocato l’ambasciatore italiano a Tel Aviv, Luca Ferrari, in segno di protesta dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha definito “inaccettabili” i bombardamenti israeliani contro la popolazione civile in Libano. La convocazione, disposta dal ministero degli Esteri israeliano, rappresenta uno degli strumenti più espliciti di pressione diplomatica e segnala il livello di irritazione di Israele nei confronti delle parole arrivate da Roma. Tajani è giunto oggi a Beirut per sostenere la ripresa dei negoziati, esprimendo il suo sostegno al presidente Aoun e al suo lavoro per la stabilità nel Paese dei cedri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacchi in Libano, Israele convoca l’ambasciatore italiano. Le parole di Tajani che hanno scatenato la protesta Israele convoca l'ambasciatore italiano per protesta contro TajaniL'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv Luca Ferrari, secondo quanto si apprende da fonti informate, è stato convocato dal ministero degli Esteri... Attacco a un convoglio italiano Unifil in Libano: Tajani convoca ambasciatore israelianoABBONATI A DAYITALIANEWS Veicolo italiano colpito, nessun ferito Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che un mezzo militare italiano...