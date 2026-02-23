atp dubai 2026 ritorno con vittoria per draper buon esordio per auger aliassime

Jack Draper torna in campo all'ATP Dubai 2026 dopo un anno di assenza e conquista subito una vittoria contro un avversario esperto. La sua presenza nel tabellone ha sorpreso gli appassionati, visto il lungo stop e il ritorno alle competizioni ufficiali. Draper ha mostrato una buona condizione fisica e un gioco deciso, mentre Auger-Aliassime debutta con buon piglio. Il torneo prosegue con molte attese per i prossimi incontri.

Si è alzato il sipario sull’ATP 500 di Dubai, che ha visto il ritorno in campo di Jack Draper. L’ex numero quattro del mondo non giocava un match ufficiale dal primo turno dell’US Open dell’anno scorso e ha bagnato il suo esordio con una convincente vittoria contro il francese Quentin Halys, che era stato semifinalista di questo torneo nella passata edizione. Il britannico si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco e adesso attende al secondo turno il vincente del match tra il francese Rinderknech e l’ungherese Marozsan. Buona la prima anche per Felix Auger-Aliassime, che lo scorso anno ha raggiunto la finale a Dubai, persa poi in maniera rocambolesca contro Stefanos Tsitsipas. 🔗 Leggi su Oasport.it

