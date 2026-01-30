Micron Vimercate salta l’accordo sugli esuberi | previste uscite incentivate o licenziamenti L’ira dei sindacati

La micromeccanica di Vimercate resta nel caos. I sindacati protestano contro l’accordo sugli esuberi proposto dall’azienda, che prevede uscite incentivate o licenziamenti senza alternative. La decisione ha scatenato l’ira dei lavoratori, che hanno già annunciato uno sciopero di quattro ore il 3 febbraio, con un presidio davanti ai cancelli di via Trento. La tensione tra i dipendenti e la multinazionale americana dei semiconduttori si fa sentire forte.

Vimercate (Monza), 30 gennaio 2026 – Uscite incentivate e per chi non vi ricorrerà, licenziamento. "Condizione inaccettabile" per i sindacati che hanno proclamato lo sciopero alla Micron di Vimercate: il 3 febbraio sarà tutto fermo per 4 ore nella multinazionale americana dei semiconduttori, con presidio alle ore 9 davanti ai cancelli di via Trento (Energy park). E il 6 febbraio nuovo incontro al ministero del Lavoro, dopo l'impasse dell'altro giorno. "La trattativa ha preso una piega grave – spiega Fiom Brianza – macinano utili, ma ritirano la possibilità di ricollocazione del personale coinvolto".

