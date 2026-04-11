Sabato si disputa la partita tra Siviglia e Atletico Madrid, valida per la trentunesima giornata della Liga. La sfida si svolge in Spagna e coinvolge due squadre che occupano posizioni di classifica vicine. La gara si svolge in un impianto locale e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in vista delle ultime partite del campionato.

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© Ilveggente.it - Pronostico Siviglia-Atletico Madrid: il “clamoroso” di giornata

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