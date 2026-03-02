Il match di ritorno tra Barcellona e Atletico Madrid si gioca nella semifinale di Coppa del Re. Dopo il 4-0 dell’andata, il risultato mette in forte difficoltà il Barcellona, che deve rimontare un divario considerevole per qualificarsi. Le formazioni probabili e le modalità di visione dell’incontro sono state annunciate, mentre la partita si prepara a definire chi passerà alla finale.

Barcellona-Atletico Madrid è la semifinale di ritorno della Coppa del Re: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Il quattro a zero della gara d’andata è una mazzata per il Barcellona. No, non è tempo di rimonta per la squadra catalana che sicuramente ci proverà, senza dubbio. Ma questo Atletico non vuole farsi proprio lasciare sfuggire l’occasione di arrivare in finale. Visto che il trofeo, anche per via dell’eliminazione del Real Madrid, è davvero alla portata degli uomini di Simeone. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Crediamo fortemente che l’Atletico non snaturerà – e non lo ha mai fatto, oggettivamente – quello che è il suo status: parliamo di una squadra che sa difendersi, che conosce bene i propri avversari, e che è molto abile ad andare a colpire in contropiede. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Atletico Madrid: non è tempo di rimonta

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni,...

Pronostico Atletico Baleares-Atletico Madrid: hanno già fatto fuori un club di LigaAtletico Baleares-Atletico Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili...

Champions - Atalanta sogna la top8 ma è improbabile

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico Barcellona Atletico.

Temi più discussi: FC Barcellona - Atlético Madrid | pronostico & migliori quote | 03.03.2026; Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostici Barcellona - Levante: Raphinha guida la riscossa blaugrana; quote Barcellona Villarreal: il pronostico sui blaugrana.

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una semifinale di Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

Il Barcellona deve rimontare 4 gol all'Atletico e usa un ritornello del Real Madrid per crederciIl risultato dell’andata pesa come un macigno, ma al Barcellona nessuno vuole alzare bandiera bianca. Dopo il pesantissimo 4-0 incassato sul campo. tuttomercatoweb.com

Il mio pronostico in base a quello che hanno determinato i sorteggi degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. I quarti di finale per me saranno i seguenti PSG - Liverpool Real Madrid - Bayern Monaco Barcellona - Atletico Madrid Bodo Glimt - Arsenal Semifin - facebook.com facebook