Roma rivoluziona la mobilità | 175 nuovi attraversamenti pedonali

Roma introduce 175 nuovi attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza stradale. La causa principale è il continuo aumento del traffico e delle situazioni di rischio per i pedoni. I lavori coinvolgono diverse zone della città e si concentrano su incroci ad alta frequentazione. Le installazioni mirano a ridurre le velocità dei veicoli e a favorire un attraversamento più sicuro. Le operazioni si svolgono durante le ore diurne per minimizzare i disagi.

Roma si prepara a un cambiamento radicale della sua mobilità urbana. A partire da questa settimana, i cantieri per 175 nuovi attraversamenti pedonali rialzati inizieranno a spuntare in tutta la città. L’obiettivo è riorganizzare gli spazi urbani, rendendoli più sicuri per i pedoni. Ma cosa significa davvero questa rivoluzione per i romani? L’intervento più avanzato si trova già su via Aurelia, tra via di Villa Betania e via di San Pancrazio, dove sono stati realizzati i primi due attraversamenti rialzati. Qui, il dipartimento Lavori Pubblici ha anche avviato la costruzione di nuovi marciapiedi, risolvendo un problema di assenza di spazi pedonali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

