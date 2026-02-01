Il capo della polizia Pisani scrive agli agenti feriti a Torino | Siete un esempio di sacrificio e senso del dovere

Il capo della polizia Vittorio Pisani ha scritto una lettera agli agenti feriti a Torino, esprimendo vicinanza e gratitudine. Nel messaggio pubblicato sul sito della polizia di Stato, Pisani definisce gli agenti un esempio di sacrificio e senso del dovere, dopo gli scontri del 31 gennaio durante la chiusura di un centro sociale. La lettera rappresenta un gesto di solidarietà da parte delle autorità nei confronti degli agenti rimasti feriti in quelle ore di tensione.

Il capo della polizia Vittorio Pisani ha scritto una lettera aperta indirizzata agli agenti rimasti feriti a seguito degli scontri a Torino,fra cui Alessandro Calisa originario del Pescarese "Il servizio di ordine pubblico, affrontato e gestito nella giornata di ieri a Torino, in un contesto particolarmente complesso e difficile, ha ancora una volta messo in luce la vostra dedizione nell'essere, con professionalità, equilibrio e rischio della propria incolumità, servitori del nostro stato democratico. Di questo, non smetterò mai di dirvi grazie. Grazie, perché il vostro impegno, silenzioso e costante, è garanzia per la tutela delle nostre Istituzioni democratiche e per la sicurezza della nostra comunità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Vittorio Pisani

Il capo della polizia Pisani ha scritto agli agenti feriti a Torino, lodando il loro lavoro.

Questa mattina, il capo della polizia ha scritto una lettera ai suoi agenti dopo gli scontri di ieri nel capoluogo piemontese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vittorio Pisani

Argomenti discussi: Incontro con il Capo della Polizia: Decreto Forze di Polizia, concorsi interni e 500 nuove assunzioni; Il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura; Esito riunione sul decreto legge e disegno di legge inerente le norme del decreto Forze di Polizia; Incontro con il Capo della Polizia.

La lettera di Vittorio Pisani ai poliziotti feriti: «Il vostro impegno è garanzia di sicurezza e democrazia»Lettera del capo della Polizia, Vittorio Pisani, agli agenti feriti sabato durante il corteo di protesta per lo sgombero del centro sociale Askatasuna ... msn.com

Torino: la lettera del Capo della Polizia ai poliziottiil servizio di ordine pubblico, affrontato e gestito nella giornata di ieri a Torino, in un contesto particolarmente complesso e difficile, ha ancora una volta messo in luce la vostra dedizione ... poliziadistato.it

Scontri Torino, Vittorio Pisani: “Non smetterò di dirvi grazie Il capo della Polizia ringrazia tutte le forze dell’ordine: “Siete un esempio di spirito e sacrificio” https://www.antennasud.com/scontri-torino-vittorio-pisani-non-smettero-di-dirvi-grazie/ - facebook.com facebook

“La cooperazione può portare alla verità su Regeni”: il Capo della Polizia Pisani difende l’accordo di polizia con l’Egitto dieci anni dopo la morte del ricercatore #EuropeNews x.com