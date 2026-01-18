Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

Il 26 gennaio si celebra la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia commemorativa, che si terrà alle ore 15 presso il Monumento ai caduti e dispersi di Russia, in via San Pio X a Padova. Un’occasione per ricordare e onorare il sacrificio di chi ha servito e perso la vita in nome della patria.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia commemorativa in occasione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, in programma domenica 26 gennaio, ore 15, al Monumento ai caduti e dispersi di Russia, in via San Pio X a Padova.

