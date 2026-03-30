Avviso per il comodato d' uso di un fabbricato alla finestra enti del terzo settore e associazioni sportive

Il Comune di Cesenatico ha reso pubblico un avviso per la concessione in comodato d'uso di un fabbricato situato in via Palazzone 150. L’immobile, indipendente, ha una superficie di 32 metri quadrati e comprende servizi igienici. L’iniziativa è rivolta agli enti del terzo settore e alle associazioni sportive interessate a usufruire del locale. La scadenza e le modalità di presentazione delle domande non sono state specificate.

La concessione è finalizzata a valorizzare il patrimonio comunale e a promuovere attività di interesse generale, sociale, culturale, ricreativo o a carattere solidale Il Comune di Cesenatico ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso di un fabbricato indipendente in via Palazzone 150 di 32mq comprensivo di servizi igienici. La concessione è finalizzata a valorizzare il patrimonio comunale e a promuovere attività di interesse generale, sociale, culturale, ricreativo o a carattere solidale. Possono partecipare enti del terzo settore (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale; Enti... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Avviso per il comodato d'uso di un fabbricato, alla finestra enti del terzo settore e associazioni sportive Articoli correlati Informazioni per turisti e visitatori. Avviso per enti del terzo settoreMONTOPOLI Il Comune di Montopoli, che "promuove la valorizzazione del turismo quale risorsa capace di mettere in risalto la storia, il paesaggio e le... Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e...