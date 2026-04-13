Assemblea Lega Serie A l’esito delle prime votazioni per il nuovo presidente FIGC | 18 voti su 20 a favore di Malagò! Il racconto di quanto successo

Durante l’assemblea della Lega Serie A, sono state effettuate le prime votazioni per eleggere il nuovo presidente della FIGC. Su venti voti espressi, diciotto sono andati a favore di un candidato. La votazione si è svolta in un clima di attesa e si è conclusa con un risultato chiaro. La procedura proseguirà con ulteriori passaggi ufficiali per l’assegnazione della carica.

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