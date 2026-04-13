Assemblea Lega Serie A l’esito delle prime votazioni per il nuovo presidente FIGC | 18 voti su 20 a favore di Malagò! Il racconto di quanto successo

Da calcionews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’assemblea della Lega Serie A, sono state effettuate le prime votazioni per eleggere il nuovo presidente della FIGC. Su venti voti espressi, diciotto sono andati a favore di un candidato. La votazione si è svolta in un clima di attesa e si è conclusa con un risultato chiaro. La procedura proseguirà con ulteriori passaggi ufficiali per l’assegnazione della carica.

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